SARIYER'DE KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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SARIYER'DE KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de köpeğini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet S. gözaltına alındı.

SARIYER'de köpeğini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet S. gözaltına alındı. Mehmet S.'nin ölü köpeği bağlayıp sürüklediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay saat 18.30 sıralarında Zekeriyaköy 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Aracıyla yoldan geçen sürücü, bir kişinin iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atmaya çalıştığını gördü. Köpeğin sürüklenerek çöpe atıldığı anları cep telefonu kamerası ile kaydeden sürücü, ardından bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

SİLAHLA VURULDUKTAN SONRA UZUN SÜRE SÜRÜKLENMİŞ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, görüntülerdeki kişinin Mehmet S. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri Mehmet S.'yi gözaltına alarak Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'na götürdü. Mehmet S. burada verdiği ilk ifadesinde, "Köpeğin kendisine ait olduğunu, onu bahçesinde beslediğini, bahçesine giren başka köpeklerin kendi köpeğini boğarak öldürmeleri üzerine oraya getirip bıraktığını" iddia etti. Sarıyer Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim, köpeğin cesedi üzerinde yaptığı incelemede silahla vurulduğunu tespit etti. Mehmet S.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ, 'BU RESMEN CANİLİK'

Köpeğin cesedinin atıldığı alana toplananlar yaşanan olaya tepki gösterdi. Hayvansever İhap Subaşı, "Köpek ölmemiştir, yaralıdır, hemen alıp veterinere götürmek için geldim ama köpek şurada gördünüz yerde yatıyor. Şahsı daha önce hiç görmedim. Bu canilik, o hayvanın size hiçbir zararı yok. Arabayla sürükleyip öldürmek ne demek." dedi. Şebnem Aslan ise, "Benim gördüğüm kadarıyla yedi, sekiz tane kurşun yarası vardı. O kadar çok sürüklenmiş ki hayvan, kemikleri çıkmış meydana." şeklinde konuştu.

SARIYER'DE KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
SARIYER'DE KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
SARIYER'DE KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
SARIYER'DE KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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