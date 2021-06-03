Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

SARIYER'de 3 gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüşdere taştı.

SARIYER'de 3 gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüşdere taştı. Taşkında Gümüşdere Mahallesi, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Yerleşkesi'nin girişinde bulunan köprü, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Olayın ardında jandarma ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, belediye ekipleri ise yıkılan köprünün enkazını derenin içerisinden kaldırdı. Yapılacak incelemelerin ardından köprüyle ilgili çalışma yapılacağı öğrenildi. 


- İstanbul
Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı
Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı
Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı
Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı
Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı
Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı
Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı
Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Bergen Murat Boz Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Merih Demiral Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 01:27:56. #1.13#

title