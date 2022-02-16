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Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi Kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi Sarıyer Baltalimanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

Kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi

İSTANBUL - Sarıyer Baltalimanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve trafik polisleri Baltalimanı'nda havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Drone ile gerçekleştirilen denetimlerde ekipler kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Ardından kontrol noktasında durdurulan sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında 1 kişiye aracın sigorta süresi geçtiği için 196 TL, 1 kişiye levhalara uymadığı gerekçesiyle 196 TL ve bir diğer kişiye ise emniyet kemeri takmamaktan 196 TL para cezası kesildi.

Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - 3. Sayfa

Baltalimanı, Para Cezası, Sarıyer, Drone, 3. Sayfa, Haberler

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