Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada

Sarıyer'de 3'üncü katındaki evinin balkonundan düşen 87 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay sonrası soruşturma başlatırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayazağa Mahallesi 121 sokaktaki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Mustafa Yarlığan (87) saat 08.30'da bilinmeyen bir nedenle balkondan yola düştü. Başına yere çarparak ağır yaralanan Yarlığan'ı yerde gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Mustafa Yarlığan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri yapılan olay yeri incelemesi sonrasında soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı