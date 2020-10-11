SARIYER'DE ARITMA TESİSİNDE KAMYONUN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ
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SARIYER'DE ARITMA TESİSİNDE KAMYONUN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

11.10.2020 19:48 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:52
SARIYER'DE ARITMA TESİSİNDE KAMYONUN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)'ne bağlı Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada bir hafriyat kamyonunun altında kaldı. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset morga kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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