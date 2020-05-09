Sarıyer'de aç kalan tilki şehre indi
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Sarıyer'de aç kalan tilki şehre indi

Sarıyer'de aç kalan tilki şehre indi
09.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:45

Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda aç kalan tilki yola indi.

Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda aç kalan tilki yola indi. Vatandaşların fark ettiği tilki yiyecek aradıktan bir süre sonra ormanın içinde gözden kayboldu.

Sarıyer Belgrad Ormanı'nda doğal yaşam alanında tilki aç kalınca yola indi. Ormanda aç kalan tilki Belgrad Ormanı'nda bulunan Hacıosman yokuşuna geldi. Yolda yiyecek arayan tilkiyi vatandaşlar fark etti. Bir süre etrafta gezinen tilki daha sonra tekrar ormana girerek gözden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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