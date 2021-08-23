Sarıyer Belediyesi'nden okullarda temizlik seferberliği
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Sarıyer Belediyesi'nden okullarda temizlik seferberliği

Sarıyer Belediyesi'nden okullarda temizlik seferberliği
Bültenler - Haberler | Güncel

Yüz yüze eğitimin başlayacağı okullar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in talimatıyla; sınıflarından konferans salonlarına, bahçesinden oyun gruplarına kadar temizleniyor daha sonra da dezenfekte edilerek eğitime hazır hale getiriliyor.

"Çocukların eğitimden bir daha kopmasına müsaade etmeyelim" diyen Başkan Genç, tüm Sarıyerlileri eğitim için seferberliğe davet ediyor.

Eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiren ve "eğitimde fırsat eşitliği" sloganıyla bu alanda birbirinden önemli çalışmalara imza atan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için de elini taşın altına koydu. Başkan Genç, 6 Eylül'de eğitimin başlayacağı ilçedeki okulların baştan aşağı temizlenip, dezenfekte edilmesi için talimat verdi. Derslerin steril bir ortamda yapılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında okullarda; sıralar, merdivenler, tuvaletler başta olmak üzere öğrencilerin ulaşabildiği tüm noktalar temizleniyor, okulların içi ve dışı, hiçbir yan etkisi olmayan özel bir madde ile dezenfekte ediliyor. Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Sterilizasyon işlemi ile öğrencilerin sık sık temas ettiği noktalar bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan arındırarak, bulaşıcı hastalıklardan korunmaları sağlanıyor.

SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ

Pandemi döneminde çocukların yüz yüze eğitimden uzak kaldığını belirten Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Sarıyer Belediyesi olarak okulların yüz yüze eğitime başlaması için üstümüze düşen bütün sorumluluğu yerine getiriyoruz ve getirmeye hazırız. Çocuklarımızın okullarından bir daha uzak kalmasını istemiyoruz. Bütün paydaşlarımıza velilere, okul aile birliklerine ve okul yönetimlerine sesleniyorum sağduyulu olalım ve bütün önlemlerimizi alarak çocuklarımızın eğitimden bir daha kopmasına müsaade etmeyelim" dedi.

Kaynak: Bültenler

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