Sarıoğlu, "Emekli İkramiyelerinin Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmesi Talebimiz Var"

Tüm İşçi Emeklileri ve Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi taleplerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Başkan Mustafa Sarıoğlu, Kurban Bayramı'nı kutlayarak yaptığı açıklamada, "Biz yönetim olarak tüm İslam Alemi'nin ve tüm emekli arkadaşlarımızın mübarek kurban bayramını kutluyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi emekli ikramiyeleri ödeniyor. Biz meclis açılışı ile beraber milletvekillerimiz öncülüğünde bir daha ki ramazan ve kurban bayramına kadar her türlü görüşmeyi yaparak en az asgari ücret seviyesinde ikramiye alınmasını inşallah sağlayacağız. Konu ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Bakanımız, milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanımız olaylara sıcak bakıyor. Dış güçlerin baskısına boyun eğmeden ülkemiz istikrarlı bir şekilde devam edecek. Bizde bunun için gerekli çabayı gösteriyoruz. Ülkemizde huzursuzluk çıkartmak isteyen hiç kimseye fırsat verilmemiş bundan sonra da verilmeyecektir. Biz özellikle Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan ile beraber Türkiye genelinde bütün şubelerimize diyalog içerisinde oluyor. Biz Zonguldak AK Parti Milletvekillerimiz ile beraber görüştük. Meclisimizin açılması ile beraber harekete geçeceğiz bir daha ki ramazan ve kurban bayramında asgari ücret seviyesinde ikramiye alınmasını sağlamaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

İntibak Yasası'na ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıoğlu, "Öte yandan tabi ki intibak yasamız var bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Vekillerimiz bu konuda çalışama yapacaklarına söz verdiler. Biz İntibak Yasası'nın taban fiyatının açlık sınırı olacak şekilde İntibak Yasası'nın çıkmasını istiyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK