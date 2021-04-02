Sarımsağın faydaları nelerdir? İşte Sarımsağın faydaları ve zararları

Sarımsağın faydaları olduğu gibi zararları da vardır. Sarımsağın vücuda iyi geldiği bilinmekte. Gelin "Sarımsağın faydaları nelerdir?", "Sarımsağın saça faydaları nelerdir?", 'Sarımsağın faydaları ve zararları nedir?" sorularına beraber cevap arayalım.

Sarımsağın faydaları, pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahiptir.

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sarımsağın Kanıtlanmış 11 Sağlık Faydası

1. Sarımsak, Güçlü Tıbbi Özellikleri Olan Bileşikler İçerir

2. Sarımsak Oldukça Besleyicidir, Ancak Çok Az Kalori İçerir

3. Sarımsak, Soğuk Algınlığı Dahil Olmak Üzere Hastalıklarla Mücadele Edebilir

4. Sarımsaktaki Aktif Bileşikler Kan Basıncını Düşürebilir

5. Sarımsak, Kalp Hastalığı Riskini Azaltabilecek Kolesterol Düzeylerini İyileştirir

6. Sarımsak, Alzheimer Hastalığını ve Demansı Önlemeye Yardımcı Olabilecek Antioksidanlar İçerir

7. Sarımsak Daha Uzun Yaşamanıza Yardımcı Olabilir

8. Sarımsak Takviyeleriyle Atletik Performans Geliştirilebilir

9. Sarımsak Yemek Vücuttaki Ağır Metallerin Detoksifiye Edilmesine Yardımcı Olabilir

10. Sarımsak Kemik Sağlığını İyileştirebilir

11. Sarımsak Diyetinize Kolayca Dahil Edilir ve Tadı Kesinlikle Lezzetli

Sarımsağın sağlığa faydaları nelerdir?



Bakko, "Sarımsağın kolesterol ve trigliserid düşürücü etki gösterdiği görüldü" diyor. Bu , kolesterolün düşmesi ve kan basıncının düşmesi dahil olmak üzere kalbiniz için genel koruma sağlar . Aslında, tansiyonu düşük olanların diyetlerinde sarımsak tüketme olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur.



Sarımsağın zararları nelerdir?

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sarımsağında fazlası zararlı olabilir. Aşırı tüketildiğinde mide de ağrı ve ciltte kaşıntı ile karşılaşılmıştır.

Aşırı tüketim sonucunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar.

Kan inceltici özelliğinden dolayı, kan inceltici ilaç kullanan hastalar kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar.

Bazı uzmanlar doğum kontrol haplarının etkisini azalttığını ileri sürmektedirler.

Her gün sarımsak yersen ne olur?

Sarımsak uzun ömürlülüğü artırabilir: Sarımsak kalbe, beyne ve diğer organlara fayda sağlayabilir. İnsanların daha uzun yaşamasına yardımcı olabilecek kan basıncı, kolesterol ve ağır metal toksisitesi gibi risk faktörlerini azaltır. Sarımsak aynı zamanda zengin bir antioksidan ve besin kaynağıdır ve bağışıklık sistemini de güçlendirir



Sarımsak neyi iyileştirebilir?

Sarımsak geleneksel olarak soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır . Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve astım semptomlarını hafiflettiği bildiriliyor. Arap geleneksel tıbbı , kalp hastalığı, yüksek tansiyon, artrit, diş ağrısı, kabızlık ve enfeksiyonların tedavisine yardımcı olması için sarımsak önermektedir.



Sarımsak cinsel açıdan yardımcı olur mu?

Sarımsak sadece sağlık için iyi değildir, aynı zamanda cinsel dürtülerinizi geliştirebilir. Bunun nedeni, hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel organlara kan akışını artıran bir bileşik olan sarımsakta allisin bulunmasıdır.



Sarımsağın saçlara faydaları

Soğanlı bitki türlerinden biri olan sarımsağın saça faydaları oldukça fazladır. Zengin vitamin ve mineral içeriği ile saçların güçlenmesine, daha parlak ve canlı bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur. Buna ek olarak kan dolaşımını hızlandırması ve saç köklerini güçlendirmesi gibi nedenlerle saç dökülmesinin önlenmesi üzerinde de oldukça etkilidir. Taze olarak veya yemeklerle birlikte tüketilmesinin yanı sıra sarımsak, saçlara bakım yapmak için de oldukça uygundur. Çoğu kişi kokusundan dolayı sarımsak ile saçlara bakım yapma fikrinden hoşlanmayabilir. Fakat özellikle yıpranmış saçları olan veya saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerde bu şikayetlerin azaltılabilmesi konusunda önemli etkilere sahip olan sarımsak, bakım sonrası saçların birkaç kez şampuanlanmasının ardından saçta koku bırakmayacaktır. Sarımsakta bulunan kalsiyum, sülfür, E vitamini, selenyum, B grubu vitaminleri ve C vitamini saçlarda nem dengesinin korunması, koparak dökülmelerin önlenmesi, saçların yapısal anlamda güçlendirilmesi ve kepek gibi saç derisi sorunlarının azaltılabilmesi üzerinde etkilidir. Tüm bu olumlu etkilerin elde edilebilmesi için haftada bir veya iki kez dövülmüş sarımsak ve zeytinyağı, argan yağı gibi sağlıklı yağlar karıştırılarak hazırlanmış bir karışımı saçınızda 10-15 dakika bekleterek bakım yapabilirsiniz.