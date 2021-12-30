Efsane Muharrem Sarıkaya skeci! Güldür Güldür'den beklerken Azerilerden geldi
Katıldığı canlı yayında İHA kameramanına tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya, Azerbaycan'da yayınlanan şov programına konu oldu. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, mizahi bir şekilde yeniden canlandırıldı.
Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le röportaj gerçekleştirdiği sırada, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Sarıkaya'ya büyük tepki gösterilmişti. Sarıkakaya gelen tepkilerden sonra özür dileyip görevinden istifa etmişti.
AZERBAYCAN'DA ŞOV KONUSU OLDU
Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay ülke sınırlarını da aştı. Azerbaycan'ın Hazar kanalında yayımlanan "Komedixana" (Komedihane) adlı şov programının 148. bölümünde, Muharrem Sarıkaya'nın yayın sırasında İHA kameramanına attığı tokat, ilginç şekilde ele alındı.
YENİDEN CANLANDIRILDI
Güldürü programında yeniden canlandırılan olayda, moderatör teknik elemanı yanına çağırıp darp etmesi, o sırada kadın konuğun şaşkın halleri seyirciyi kahkahaya boğdu.
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