Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Haberler » Güncel » Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı - Haber

Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu.

29.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:11
Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

'ın ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa köyü yol ayrımında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır toplam 20 kişi yaralandı.

Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazada yaralananlardan isimleri tespit edilenler şunlar: "Ümit Yıldız, Gerdan Ubiç, Yaşar Ayboğan, Alican Arslan, Atilla Salkın ve Helin Yılan".

(Alper Yıldırım/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et