Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa köyü yol ayrımında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır toplam 20 kişi yaralandı.
Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazada yaralananlardan isimleri tespit edilenler şunlar: "Ümit Yıldız, Gerdan Ubiç, Yaşar Ayboğan, Alican Arslan, Atilla Salkın ve Helin Yılan".
(Alper Yıldırım/İHA)
Haber Videosu: Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı