Sarıkamış'ta sonbahar güzelliği

Sarıkamış'ta sonbahar güzelliği

Sarıkamış ilçesinde sonbahar mevsimi Dağlarda sarı, yeşil, kızıl renklere bürünen ağaçlar ve yapraklar Fotoğraf çekenler Fotoğrafçı Turhan Koçaş'ın konuşması Ormanlık alanlar Küçük şelalelerden görüntüler El arabalarıyla kışlık odun götüren vatandaşlar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi...

12.10.2019 20:09
Sarıkamış'ta sonbahar güzelliği

Sarıkamış ilçesinde sonbahar mevsimi

Dağlarda sarı, yeşil, kızıl renklere bürünen ağaçlar ve yapraklar

Fotoğraf çekenler

Fotoğrafçı Turhan Koçaş'ın konuşması

Ormanlık alanlar

Küçük şelalelerden görüntüler

El arabalarıyla kışlık odun götüren vatandaşlar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi sonbahar mevsiminde güzelliklere büründü. Keklik deresinde bulunan küçük şelaleleri, ağaçların sarı,yeşil ve kızıl renklere bezenmiş yaprakları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Kaynak: AA
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