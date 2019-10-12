Sarıkamış'ta sonbahar güzelliği
Sarıkamış ilçesinde sonbahar mevsimi Dağlarda sarı, yeşil, kızıl renklere bürünen ağaçlar ve yapraklar Fotoğraf çekenler Fotoğrafçı Turhan Koçaş'ın konuşması Ormanlık alanlar Küçük şelalelerden görüntüler El arabalarıyla kışlık odun götüren vatandaşlar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi...
Sarıkamış ilçesinde sonbahar mevsimi
Dağlarda sarı, yeşil, kızıl renklere bürünen ağaçlar ve yapraklar
Fotoğraf çekenler
Fotoğrafçı Turhan Koçaş'ın konuşması
Ormanlık alanlar
Küçük şelalelerden görüntüler
El arabalarıyla kışlık odun götüren vatandaşlar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi sonbahar mevsiminde güzelliklere büründü. Keklik deresinde bulunan küçük şelaleleri, ağaçların sarı,yeşil ve kızıl renklere bezenmiş yaprakları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.