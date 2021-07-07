Sarıkamış'ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıkamış'ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı

Sarıkamış'ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı '1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni' Kars Sarıkamış'ta yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı '1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni' Kars Sarıkamış'ta yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan video konferans yoluyla katıldığı anahtar teslim programında Sarıkamış'ta Kars Valisi Türker Öksüz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ve hak sahipleri hazır bulundu.

Kars'ın da aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen anahtar teslim töreninde Sarıkamışlı 3 aile evlerinin anahtarlarını Vali Türker Öksüz, Milletvekili Ahmet Arslan ve Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin elinden aldı.

(Alper Yıldırım/İHA)

Sarıkamış'ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı
Sarıkamış'ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı
Sarıkamış'ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı
Sarıkamış'ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı
Sarıkamış'ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları...
Erdoğan: '(100 bin sosyal konut kampanyası) Şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık.
Erdoğan: "(100 bin sosyal konut kampanyası) Şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık.
Son dakika haber: Erdoğan: 'Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi...
Son dakika haber: Erdoğan: "Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Acun Ilıcalı Kartal Tibet
Spor Balotelli Erol Bulut Salih Uçan Younes Belhanda Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıkamış'ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.07.2021 20:10:59. #1.13#

title