Sarıkamış'ta kimsesiz vatandaşlara yardım yapıldı

Sarıkamış Kaymakamlığı'nda kimsesiz vatandaşlara yardım yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamlığı'nda kimsesiz vatandaşlara yardım yapıldı.

Kaymakam Recep Koşal'ın girişimleriyle Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçe merkezi ve köylerde tespit edilen 18 yaş altı 254 vatandaşa yatak takımı nevresim, çekyat, baza gibi malzemeler, SYDV Müdürü Harun Yılmaz tarafından teslim edildi.

Kaymakam Recep Koşal, ilçe merkezi ve köylerde yaşayan imkanları kısıtlı vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Koşal, "18 yaş altı tespit edebildiğimiz 254 evladımıza çekyat, baza, yatak, nevresim takımının teslimini tamamladık. Toplamda 440 bin lira bütçeli projemizi ilçemizde bulunan mobilya sektördeki bütün esnaflardan eşit şekilde temin ederek tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Koşal, "Çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Vakfımıza ve bizlere bu imkanı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Valimiz Türker Öksüz'e, Milletvekillerimiz Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç'a İlçemiz adına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan 18 yaş altı kimsesiz vatandaşlar için kaymakamlıkça alınan malzemeler teslim edilirken, malzemeleri alan vatandaşların sevinçleri yüzlerine yansıdı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı