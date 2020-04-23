Sarıkamış'ta "23 Nisan" ve "doğum günü" sürprizi
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Sarıkamış'ta "23 Nisan" ve "doğum günü" sürprizi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan çocuklara sürpriz yaptı.

23.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:58
Sarıkamış'ta

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan çocuklara sürpriz yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve doğum günü olan 4. sınıf öğrencisi Aykut Polat'ın evine giden İlçe Milli Eğitim Müdür V. Erdal Karakurt ve beraberindekiler, pasta ikram ederek, çeşitli hediyeler verdi. İlçe Kazım Karabekir Mahallesinde ikamet eden Şehit Taner Baran İlkokulu öğrencilerinden Aykut Polat'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hem de doğum günlerini kutladı.

Pasta ve çeşitli hediyeleri alan Polat ailesi duygulu anlar yaşayarak kendilerini unutmayan ekibe teşekkür etti.

Düzenlenen doğum günü sürprizine İlçe Milli Eğitim Müdür V. Erdal Karakurt, Şube Müdürü Fahri Dursun ve Şube Müdürü Berat Çelik katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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