Sarıkamış semaları cami minarelerinden yükselen duayla yankılandı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kandil Gecesi nedeniyle ilçe merkezinde bulunan bütün cami minarelerinden dua sesleri yükseldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kandil Gecesi nedeniyle ilçe merkezinde bulunan bütün cami minarelerinden dua sesleri yükseldi.

Sarıkamış'ta Türkiye'yi etkisi altına alınan korona virüs salgının son bulması için Kadir Gecesi'nde yatsı ezanından sonra bütün camilerde dualar okundu. Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya şehir merkezinde, köylerde bulunan vatandaşlar ve esnaflar ile evlerinde ezanı dinleyen vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.

Sarıkamış İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, "Tüm cami minarelerimizde yatsı namazından sonra dua edilmekte ve tedbir getirilmektedir. Bugün de Kadir Gecesi, bu mübarek gecede Rabbim dualarımızı kabul etsin. İnşallah en kısa zamanda bu hastalıktan bizi, ülkemizi ve dünyayı kurtarır diye ümit ediyoruz. Tüm Müslüman aleminin kandilini kutluyorum" dedi. - KARS

Kaynak: İHA