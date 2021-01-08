Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine 'koronavirüs' kısıtlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine 'koronavirüs' kısıtlaması

08.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:36
Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine 'koronavirüs' kısıtlaması

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü törenleri, pandemi dolayısıyla kısıtlandı.

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü törenleri, pandemi dolayısıyla kısıtlandı. Geçen yıllarda 3 gün süren anma töreni, bu yıl sadece 9 Ocak'ta yapılacak etkinliklerle tamamlanacak. 

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, küresel salgın Covid-19 nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı törenler, sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek. Bugün saat 19.00'da Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde şehitler için mevlitle başlayacak etkinlikler, 9 Ocak Cumartesi günü 10.00-15.00 saatlerinde yapılacak. Sarıkamış Ayyıldız tören alanında çelenk sunumu ve konuşmaların ardından katılımcılar, şehitliğe kadar yürüyecek. Anma törenleri, kardan heykellerin açılışı ile son bulacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine 'koronavirüs' kısıtlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 09:36:38. #1.15#
title