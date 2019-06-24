Sarıkamış LGS'de Türkiye birincisi çıkardı
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Okulu öğrencisi Adil Karadağ, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Okulu öğrencisi Adil Karadağ, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. LGS'de Türkiye birincisi olan Adil Karadağ, başarısını düzenli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Karadağ, hiç zorlanmadan bütün soruları rahatlıkla çözdüğünü de sözlerine ekledi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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