Sarıkamış Kültür Evi'nin Yeni Binasında Hizmete Girdi

Sarıkamış'ta 8 yıldır hizmet veren Sarıkamış Kültür Evi, TOKİ Konutları mevkisinde tamamlanan yeni binasında hizmete girdi.



Kültür Evi'nin açılışına Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, turizm işletmecileri, iş adamı Nizamettin Yıldırım, Harun Erciyes, Düşler Sokağı Restoranı ustası Yasin Aktaş, gazeteci Nurcan Sabur, gazeteci Nurettin Soydan, televizyon programcısı Ercan Arkat, Duygu Ajans yönetim kurulu başkanı Servet Şan, yerel ajans sahibi Dilek Özdemir, esnaflar ile vatandaşlar katıldı.



Kültür Evi'nin açılışında konuşan Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Kültür Evi'nin yeni binasıyla, Sarıkamış'ın tarihini, kültürünü, yöresel lezzetlerini yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde sunulacağını belirtti.



Kültür Evini kendi çabalarlıya, fedakarlıklarla kuran Rasim Kaya'nın bir kültür turizm elçisi olduğuna dikkat çeken Başkan Toksoy, "Rasim Kaya, kültür evini oluşturmak için yoğun çaba sarf etti. Bölgede Osmanlı Rus savaşında kullanılan silahlardan tutun asırlar önce kullanılan, tarım aletlerine, yaşam malzemelerine kadar bir çok materyali bir araya getirmiştir.Bu çok önemli bir şey, bu bize geçmişimizi hatırlatıyor,tarihimizi geleneklerimizi unutmamamızı sağlıyor.Aynı zamanda nefesli çalgılar çalan değeli kardeşimize her türlü desteği vereceğiz.kendisine yeni kültür evi binamızda başarılar diliyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından kültür evinin sahibi Rasim Kaya'nın kızı Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Kaya ile popüler müzik sanatçısı Ömer Danış mini konser verdi. Ardından davetliler kültür evi bahçesinde davul zurna eşliğinde halay çekti.



Yaklaşık 8 yıldır ilçe merkezindeki eski bir evde hizmet verdiğini ifade eden Rasim Kaya, "Kendi çabalarımla çevre il, ilçe ve köylerden topladığım 100, 150 yıllık madeni paralar, şamdanlar, kılıçlar, silahlar, bakırdan yapılmış kazanlar, tavalar, eski radyo ve plaklar, tepsiler, gaz lambaları ve tarım aletleri gibi birçok objeyi burada sergiliyorum. Ayrıca gelen konuklara yöresel yemekler sunarak hizmet ediyoruz. Yeni binamız hepimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KARS