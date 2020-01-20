Sarıkamış Destanı Körfez'de konuşuldu

20.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:20

Körfez'de düzenlenen "1. Dünya Savaşı ve Sarıkamış Destanı" programında konuşan Prof. Dr. Alpaslan Demir önemli bilgiler verdi.



Körfez Belediyesi ve Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı (KAIV) iş birliği ile "1. Dünya Savaşı ve Sarıkamış Destanı" programı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Alpaslan Demir'in konuşmacı olarak katıldığı program Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcıları Faruk Denli ile Osman Yurt, Körfez İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Taner Sarıçayır, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Demir tarih bilincinin önemine değinerek,"Tarih olmadan din ve insanlık olamaz, tarih geçmiş ile gelecek arasındaki olayları aktaran bir köprüdür diyen Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Tarihimizi bilmek zorundayız. Çünkü dünyanın kalbi konumunda olan bir toprağa sahibiz. Tüm Türk dünyası ve İslam dünyasının merkezi Anadolu'dur" dedi.



Sarıkamış Harekatı için verdiği bilgilerde, harekatın bu topraklarda kalabilmek uğruna yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Alpaslan Demir, "93 harbi başarılı olunmuş bir harekat değildir ama öyle bir mücadele olmuştur ki milletin direncini artırmıştır. Bu harekat için askerlerimiz savaşmadan, sadece donarak öldü diyemeyiz. Savaştılar. Şunu unutmayalım ki, Ruslarında ciddi bir insan kaybı oldu. Sarıkamış Harekatı, Türk askerinin yüreğini ortaya koyduğu bir harekattır. Kazanamadık, kaybettik. Peki o zaman neden destan diyoruz? Bir şeyin destan olabilmesi için, kazanmaya gerek yok. Bizim insanımızın kalbindeki iman her şeye bedel" diye konuştu.



Konferansın bitmesinin ardından, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Taner Sarıçayır, Prof. Dr. Alpaslan Demir'e plaket takdiminde bulundu. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından, program son buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA