Sarıkamış'da Aşure dağıtımı
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Sarıkamış'da Aşure dağıtımı

Sarıkamış'da Aşure dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağı Sallıpınar köyünde aşure dağıtıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağı Sallıpınar köyünde aşure dağıtıldı.

Aşağı Sallıpınar köyünde yapılan aşure dağıtımında, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı Harun Hayali, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, MHP Sarıkamış İlçe Başkanı Yavuz Yıldırım, İl Genel Meclisi Üyesi Medeni Çetinkaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Koşal, "Aşurenin yapıldığı bu ayda insanlar arasındaki dayanışma artıyor. Birlik ve beraberliğin pekişmesi için muharrem ayı büyük bir fırsattır" dedi. - KARS

Sarıkamış'da Aşure dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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