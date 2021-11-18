Sarıkamış - Beyaz Hüzün
Sarıkamış - Beyaz Hüzün Birinci Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde gerçekleşen ve 90 bin şehidin verildiği Sarıkamış Harekatı'nı anlatan Sarıkamış - Beyaz Hüzün oyunu tiyatroseverleri bekliyor.
Sarıkamış - Beyaz Hüzün Birinci Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde gerçekleşen ve 90 bin şehidin verildiği Sarıkamış Harekatı'nı anlatan Sarıkamış - Beyaz Hüzün oyunu tiyatroseverleri bekliyor.
Etkinlik Türü: Tiyatro
Etkinlik Tarihi: 26 Kasım 2021, Cuma
Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 20: 00
Vefatının 33. Yılında Cemil Meriç'i Anma Vefatının 33. yılında mütefekkir Cemil Meriç özel bir programla anılıyor. Menekşe Özkaya'nın moderatörlüğünde Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr... .
Kadir Gecesi Özel Kadir Gecesi Özel yayını ile Şehir Ekranı Tv'de
Açık Hava Konserleri - Grup Litros Esenler halkının büyük beğenisini toplayan Açık Hava Konserleri 7 Temmuz Çarşamba günü de sevilen müzisyenlerden oluşan Grup Litros konseriyle devam ediyor.
Edebiyat Durağı - Tarık Tufan Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu'nu büyük bir coşkuyla açan Esenler Belediyesi, edebiyat dünyasının sevilen ismi Tarık Tufan'ı ağırlıyor... .
Habermetre - Son Dakika Haberleri