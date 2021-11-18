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Sarıkamış - Beyaz Hüzün

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Sarıkamış - Beyaz Hüzün

Sarıkamış - Beyaz Hüzün Birinci Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde gerçekleşen ve 90 bin şehidin verildiği Sarıkamış Harekatı'nı anlatan Sarıkamış - Beyaz Hüzün oyunu tiyatroseverleri bekliyor.

Sarıkamış - Beyaz Hüzün Birinci Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde gerçekleşen ve 90 bin şehidin verildiği Sarıkamış Harekatı'nı anlatan Sarıkamış - Beyaz Hüzün oyunu tiyatroseverleri bekliyor.

Etkinlik Türü: Tiyatro

Etkinlik Tarihi: 26 Kasım 2021, Cuma

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 20: 00

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