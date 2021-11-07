Sarıkamış'a yardım götürürken batırılan 3 gemideki şehitler anıldı

SARIKAMIŞ'taki 90 bin askere kışlık giysi, erzak ve mühimmat götürürken Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında Rus donanması tarafından batırılan 3 gemide şehit olan 221 mürettebat, denize çelenk bırakılarak anıldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus donanması, Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithatpaşa adlı nakliye gemilerini Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında batırdı. Batırılan gemilerdeki 221 mürettebat anısına, bugün Ereğli sahilinde Kafkas Cephesi'nde şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da tarihin en hüzünlü, en zor sayfalarından birini hatırladıklarını söyledi. Deniz şehitlerinin anısına bir araya geldiklerini belirten Posbıyık "2009 yılından bu yana da şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için yaptırdığımız bu anıtın etrafında buluşuyoruz. Ne mutlu ki, Ereğlililer olarak şehitlerimize halk olarak sahip çıkıyor. Her yıl bu tarihte onları saygı ve hürmetle anıyoruz. Bugünü unutmayacağız, kahramanlarımızı hep hatırlatacağız" diye konuştu. Tören sonunda T.C.G. Karadeniz Ereğli Karakol gemisiyle denize açılan protokol, batırılan 3 gemi anısına denize 3 çelenk bıraktı.