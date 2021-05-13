Sarıgül yeni video yayınladı ama bu sefer kimse anlamadı
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Sarıgül yeni video yayınladı ama bu sefer kimse anlamadı

Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tik- Tok hesabından yeni videolar yayınlamaya devam ediyor. Daha önce, şarkı söylerken ve havayı bükerken yayınladığı videolar sosyal medyada gündem olan Sarıgül'ün bu sefer yayınladığı videoda verdiği mesaj sosyal medya kullanıcıları tarafından tam anlaşılmadı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Demokratik Sol Parti'nin Şişli Belediye Başkanı adayı olan ancak yüzde 28, 89 oy alarak, CHP'nin yüzde 48, 49 ile birinci olan adayı Muammer Keskin'e belediye başkanlığı yarışını kaptıran Mustafa Sarıgül, CHP'den sonra DSP'den de ayrılarak kendi partisini kurmuştu.

Türkiye Değişim Partisi adı altında çalışmalarına devam eden Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya çalışıyor.

SON VİDEOSU DA GÜNDEM OLDU

Sarıgül'ün, Tik Tok hesabı üzerinden yayınladığı videolar da sosyal medyada zaman zaman gündem oluyorç TDP Genel Başkanı Sarıgül daha önce şarkı söylerken ve havayı avucunun içine aldığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Sosyal medyada çok konuşulan bu videoların ardından Sarıgül'den bir video daha geldi. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Sarıgül tarafından son yayınlanan videodaki mesajı anlama konusunda güçlük çektiklerini belirtti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, son yayınladığı videoda elleri çenesinde olarak kafasını sağa ve sola çeviriyor.

Sarıgül yeni video yayınladı ama bu sefer kimse anlamadı
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