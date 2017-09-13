Sarıgöl'deki Açık Otoparkların Tahsisi Yapıldı

İlçedeki açık cadde otoparklarının Sarıgöl Belediyesi'ne tahsisi ile ilgili protokolün imzalandığı ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamına konuk oldu. Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz'in de hazır bulunduğu ziyarette, Sarıgöl'deki açık cadde otoparklarının Sarıgöl Belediyesi'ne yer tahsisi ile ilgili protokol imzalandı. İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Sarıgöl Belediye Başkanımızla bugün yapmış olduğumuz mutabakat gereğince Sarıgöl'deki açık cadde otoparklarının yer tahsisiyle ilgili protokolü gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha önce Akhisar'daki açık otoparkların Akhisar Belediyespor'a tahsisini yapmıştık. Bu protokolü UKOME kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2017 tarihinde aldığı mutabakatla onaylıyoruz. Bu yetki devrini imza altına alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer ilçelerimizde de ayrım olmadan bunun devam edeceğini tahmin ediyorum. Sarıgöl Belediyemize caddelerdeki trafiğin düzenlenmesi anlamında katkısı olacağını düşünüyorum" dedi. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, teşekkür etti.