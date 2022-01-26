Sarıçam Kaymakamı Gültekin'den, AA'ya ziyaret

SARIÇAM, ADANA (AA) - Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gültekin, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik eden Gültekin, personele de görevlerinde başarılar diledi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Gültekin'i bilgilendirdi.