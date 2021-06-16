Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'ndan Başkan Uludağ'a Ziyaret
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Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'ndan Başkan Uludağ'a Ziyaret

Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'ndan Başkan Uludağ'a Ziyaret
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SARIÇAM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ HENTBOL TAKIMI'NDAN BAŞKAN ULUDAĞ'A ZİYARET 16 Haziran, 2021Hentbol Erkekler 2. Lig C Grubunda mücadele eden Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a takıma desteklerinden dolayı, teşekkür ziyaretinde bulundu.

SARIÇAM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ HENTBOL TAKIMI'NDAN BAŞKAN ULUDAĞ'A ZİYARET 16 Haziran, 2021

Hentbol Erkekler 2. Lig C Grubunda mücadele eden Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a takıma desteklerinden dolayı, teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uludağ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tamamı Sarıçamlı gençlerden oluşan bir ekiple ligde mücadele eden Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı, kısıtlı imkanlar ve özverili mücadelelerinden dolayı kutladığını belirten Başkan Uludağ, takımdan üç sporcunun Milli Takım'a seçilmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

"SPORA YAPTIĞIMIZ YATIRIMIN KARŞILIĞINI GÖRMEYE BAŞLADIK"

4-9 Temmuz tarihleri arası Alanya'da düzenlenecek olan 27. Alanya Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası'na katılacak olan Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'na her zaman güvendiğini ve yanlarında olduğunu belirten Başkan Uludağ sözlerine şöyle devam etti " Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana her alanda sporun ve sporcunun yanında olduk. Bugün gelinen noktada, spora ve sporcuya yaptığımız yatırımın karşılığını görmeye başladık. Spor kenti Sarıçam'da, Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'mızdan üç sporcumuz sevgili Kadir Erkut, Abidin Deveci ve Hasan Emre Çatal Milli Takımda görev alacaklar. Bu çocuklarımız Sarıçam'ın evlatları. Bunların başarısı hepimizin başarısı, hepsini kutluyor, diğer sporcu kardeşlerimiz içinde bu başarının bir örnek olmasını diliyorum. "diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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