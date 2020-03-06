Sarıcakaya'da şehitler adına mevlit okutulup kurban kesildi ve lokma dağıtıldı

06.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:09

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, kurban kesildikten sonra da lokma tatlısı dağıtıldı.



Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Müftülüğü tarafından Cuma namazı öncesi şehitler için Bilal Habeş-i Camii'nde bir program düzenlendi.



İlçe Müftüsü Reşit Ceylan namaz öncesi sohbetinde İslam dininde şehitlik mertebesine ulaşabilmenin önemine işaret ederek "'Allah yolunda fedai can edenler ölüler değildir. Onlara ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' Ayet-i Kerimesi bize şehit olabilmenin önemini anlatmaktadır. Öyle adamlar vardır ki Allah ile ahitleşmiş ve akid imzalamıştır. Onlar akidelerine sadıktırlar. Görev çıktığında kendilerine kim var denildiğinde ben varım diyerek göreve hazır ve cepheye koşan orada vatan, din ve mukaddesat için fedai can eden müminlerdir onlar. Peki bu müminler bu dersi kimden aldı? Hemen bakıyoruz ki öğretmeni Hazreti Peygamber olan, öğrencileri sahabe olan, müfredatı Kur'an olan Suffe mektebinde yetişenler onların öncüleri oldular. Onun evlatları da bugün vatan, devlet, namus, birliğimiz ve beraberliğimiz için İdlib'de Afrin'de ve Elbab'da gerekeni yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Elbette ki şehitler tepesi boş kalmayacak. Bu millet şehitliği arzuluyor cana millet sayıyor" diye konuştu.



Kılınan Cuma namazının ardından cami bahçesinde kurban kesilerek lokma tatlısı dağıtıldı.



Programa katılan İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek ve Belediye Başkanı Hüseyin Çam'da günün önemine istinaden kısa konuşma yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA