Sarıcakaya'da Gençlik Konvoyu oluşturuldu

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gençlik Konvoyu oluşturuldu.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gençlik Konvoyu oluşturuldu.

Törene, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İlçe Kaymakamı Muhammmed Taha Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Ünlü, Ak Parti İlçe Başkanı M. Fatih Er, gençler ve velileri katıldı.

Program sabah İlçe Kaymakamlığı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte gençlere hitaben konuşan İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam "Milletimiz için büyük öneme sahip 19 Mayıs, gençlerimize armağan edilmiş bir gündür. Gençler geleceğimizdir, geleceğimize hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Kurtuluşumuzun ve istiklalimizin mihenk taşı olan bu şanlı mücadelenin 102.yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle yad ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat da "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919'un, 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından resmi ve sivil araçların katılımıyla 'Gençlik Konvoyu' oluşturuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı