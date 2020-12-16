Keçiören'de Sarıbeyler tandır damı için geri sayım başladı
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Keçiören'de Sarıbeyler tandır damı için geri sayım başladı

16.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:54
Keçiören'de Sarıbeyler tandır damı için geri sayım başladı

Keçiören Sarıbeyler köyünde yapımı tamamlanan tandır damının çevre düzenleme çalışması başladı.

Keçiören Sarıbeyler köyünde yapımı tamamlanan tandır damının çevre düzenleme çalışması başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, Sarıbeyler köyünde peyzaj çalışması devam eden tandır damının açılışını yapmak için gün sayıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tandır damının kısa süre içinde köylülerin hizmetine sunulacağını belirterek, "İlçemize bağlı köylerimizde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve doğal gıda talebini karşılamak için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Sarıbeyler köyümüzde inşa ettiğimiz tandır damımızda sona yaklaştık ve şu anda çevre düzenleme çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçileri üretim konusunda da teşvik etmek için fide, tohum ve gübre desteği sağladıklarını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Köylülerimizin el emeği göz nuruyla ürettiği tandır ekmeği sofralarımızın vazgeçilmezi olacak. Köylerimizde yaşayan kadınlarımız, hem ekmek ihtiyaçlarını karşılayacak hem de ürettikleri ekmekleri şehir merkezinde satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklar. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu geleneğimizi bir yandan yaşatacağız diğer yandan da sağlıklı ekmek tüketeceğiz."

Keçiören'de Sarıbeyler tandır damı için geri sayım başladı
Keçiören'de Sarıbeyler tandır damı için geri sayım başladı
Keçiören'de Sarıbeyler tandır damı için geri sayım başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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