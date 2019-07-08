Sarı Olarak Bildiğimiz Giza Piramidinin Gerçek Rengi Ortaya Çıktı

Mısır denilince insanların büyük kısmının aklına ilk olarak piramitler geliyor. Bugün Google'da Giza Piramidi için arama yaparsanız, kum rengiyle altın rengi arasında değişen tonlardaki bir yapı ile karşılaşırsınız.

Milattan önce 2600 yılında bu piramit inşa edildiğinde, görünüşünün oldukça farklı olduğu ortaya çıktı. The Nile: Egypt's Greatest River (Nil: Mısır'ın En Büyük Nehri) belgeselinde tarihçi Bettany Hughes, ilk inşa edildiği dönemde piramitlerin saf beyaz olduğunu ortaya çıkardı.

Hughes, 4,500 yıl önce Merer adında bir adama ait olan günlükten yola çıkarak bu sonuca vardı. Fransız arkeologların Kızıl Deniz'de yaptığı çalışmalarda bulduğu bu günlük, papirüs üzerine hiyeroglifler ile yazılmıştı. Günlükte yer alan kayıtlar, devasa piramitte çalışma günlerini anlatıyordu.

Dünya'nın Yedi Harikası arasında yer alan piramidin inşası 20 yıl sürmüştü. Günlükte yazanlara göre taşlar, piramit inşa edildiğinde cilalı beyaz idi.

Merer, Nil Nehri boyunca beyaz kalker taşı blokların nasıl taşındığını anlattığı günlükte, taşların taşınması sürecinin bir gün sürdüğünü yazdı. Bugünkü anlamıyla şantiye şefi olarak çalışan Merer, yapının inşa edilirken belirlenen tam boyutlarını da kaleme aldı.

Mısırlılar, parlaması için beyaz kalker taşı kullandıkları piramitlerin en tepesine de altın bir uç ekliyordu. Zamanla kalker, aşınarak sarı rengi aldı.