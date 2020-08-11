Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Buket Aydın, tek başına Bodrum'da tatil yapıyor. Bir süredir ekranlarda olmayan Aydın, mayolu görüntülenince aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Kanal D Ana Haber spikerliği görevinden istifa ettikten sonra Erce Baykal'dan boşanan sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile aşk yaşamaya başladı. Adından sıkça söz ettiren Aydın, Bodrum'da tatil yaparken mayolu yakalandı.

KİLOLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Magazin Burada kameralarına yakalanan Buket Aydın, yeni sezon öncesi Bodrum sahillerine indi. Elindeki telefonla yoğun bir görüşme trafiğinde olan Buket Aydın'ın heyecanlı tavırları dikkatlerden kaçmadı. Pandemi dönemini evinde geçiren sunucu mayolu görüntülenince aldığı kilolar gözler önüne serildi. Mayosunun üzerine pareo giyen Aydın, aldığı kilolarını gizlemek için mücadele etti.

Buket Aydın'ın yeni sezonda nasıl bir projeyle ekranda olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.