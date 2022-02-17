Sarı kalp emoji anlamı Whatsapp, İnstagram, Telegram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı emojiler arasında yer alıyor. Peki, Sarı kalp emoji anlamı nedir? Sarı kalp emojisi ne anlama gelir? Sarı kalp emoji ne demek? Sarı kalp ne demek? soruları araştırma konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

SARI KALP EMOJİ ANLAMI NEDİR?

Sarı kalp emoji anlamı:

Sarı kalp emoji akıl ve zekayı, iletişimi, fikirleri, eğlenmeyi ifade eder.

Sarı rengin olumlu anlamları : Yaratıcılık, hızlı karar, eleştirel

Sarı rengin olumsuz anlamları : Kaygı üreticisi, duygusuzluk,

SARI KALP EMOJİ NE DEMEK?

Güneşin rengi olan sarı, mantal çabayı, zihinsel parlaklığı, iyimserliği, sevgi ve merhameti içerir. Bu renk yeni fırsatların, akıllılığın ve zekânın öğrenilmesini yansıtabilir. Eski Mısır'da sarı, gözden düşme, kıskançlık ve utancı simgelerken, Çin' de saltanatı ve sarayı simgeler. İç mimaride, mekânlarda sıcak ve samimi bir ortam yaratmak için kullanılması yaygındır. Renklerin en sıcak olanıdır; görünebilirlik niteliği, sarının bir dikkat rengi olarak kullanılmasına yardımcı olmuş, bu parlak ve sıcak renk, görünme ve fark edinmenin gerekli olduğu tüm ortamlarda yaygın olarak kullanılmıştır. Pek çok ülkede posta kutuları ve taksiler sarıdır çünkü dikkat çekici ve geçicidir. Mekânlarda ışıklılık etkisi yaratan renk olan sarı tüm renklerin içinde en mutlusudur. Hayat veren güneşin rengi olan sarı, mekânlarda olumlu, sevecen etkisiyle coşkulu ve neşeli etkiler yaratır. Sarıyı diğer renklerden daha fazla sevenler, başka insanlara güvenir veya onlarla iyi anlaşırlar. Neşeli ve coşkuludurlar; ayrıca bu neşeyi başkalarıyla paylaşmayı da severler.

SARI TDK ANLAMI NEDİR?

1. isim Yeşil ile turuncu arasında bir renk, limon kabuğu rengi.

2. sıfat Bu renkte olan:

"Ortalık sarı bir toz bulutu içinde." - Adalet Ağaoğlu

3. sıfat Soluk, solgun.

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