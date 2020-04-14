Sarı humma nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler? Sarı humma tedavi yöntemi
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Sarı humma nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler? Sarı humma tedavi yöntemi

Sarı humma hastalığı enfekte olan sivrisineklerin ısırmasıyla insana bulaşır. Sarı humma insandan insana bulaşır mı? Virüsün insandan insana doğrudan bulaşması söz konusu değildir. 3-6 günlük kuluçka süresi olan hastalık genellikle belirti göstermez. Sarı humma aşısı var mı? Sarı humma hastalığı belirtileri neler? İşte, detaylar...

14.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:45
Sarı humma nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler? Sarı humma tedavi yöntemi

Sarı humma hastalığı belirtileri arasında; ateş, sırt ağrısı, kusma, baş ağrısı yer alıyor. Hastalığın ikinci evresinde iseağrılar şiddetlenir ve kanamalar görülür. Tedavi edilmediği sürece ileri klinik vakalar görülerek ölümle sonuçlanabilir. Sarı humma virüsüne yönelik bir aşı vardır ancak koruyuculuğu için belli bir zamanda yapılması gerekir. Sarı humma hastalığı nedir?

SARI HUMMA NEDİR?

Enfekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan, akut viral kanamalı bir hastalık olan sarı humma virüsü ile enfekte olan kişilerin birçoğu hiçbir belirti vermeyebilir veya hafif belirtiler gösterebilir. Hastalığın kuluçka süresi 3-6 gündür. İlk belirtileri ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, genel vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliktir. Hastaların çoğu ilk dönemden sonra iyileşme göstermektedir. Virüs insandan insana bulaşmaz. Afrika'nın tropikal bölgelerinde ve Orta ve Güney Amerika'da lokal olarak yaygınlık gösterir.

SARI HUMMA BELİRTİLERİ NELER?

Kuluçka süresi olan 3-6 gün sonrasında belirtileri ortaya çıkan hastalık, pek çok kişide belirti göstermez. Belirti gösterenlerde sıklıkla ateş, belirgin sırt ağrısı ile birlikte kas ağrısı, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı veya kusma olur. Genellikle belirtiler 3-4 gün sonra kaybolur. Bununla birlikte hastaların küçük bir yüzdesinde, başlangıçta görülen belirtilerin kaybolmasından sonraki 24 saat içerisinde, ikinci daha ciddi bir klinik tablo görülür. Yüksek ateş, genellikle karaciğer ve böbrekler olmak üzere çeşitli vücut sistemlerini etkiler. Ayrıca bu aşamada sarılık, koyu renkli idrar, kusma ile birlikte karın ağrısı görülebilir. Ağız, burun, göz veya mide kanaması yaşanabilir.

SARI HUMMA TEDAVİSİ

Hastalığın tanısı; klinik örneklerde yapılan laboratuvar testleri ile konur. Hastalık için özel bir tedavi yok, destekleyici tedaviler uygulanır. Hastanede yakın takip ve erken dönemde destekleyici tedavi ile iyileşme sağlanabilir. Ateş ve ağrı için asetaminofen kullanılması önerilir, kanamaya meyli artırabileceğinden aspirin ve ibuprofen içeren ağrı kesiciler kullanılmamalıdır.

SARI HUMMA AŞISI VAR MI?

Bir virüs türünün neden olduğu hastalığın aşısı vardır. Aşının koruyuculuğunun başlaması için hastalığın görüldüğü bölgelere seyahatten en az 10 gün önce aşı uygulanmalıdır.

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