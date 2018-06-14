Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Karlsruhe'de yaşanan feci kazada, oldukça sarhoş olan 64 yaşındaki adam mutfakta dolaşırken yere kapaklandı ve tavanın sapı gözüne saplandı.

KANLAR İÇİNDE ACİL SERVİSİ ARADI

Dengesini kaybedip mutfak tezgahına doğru düşen adamın göz çukuruna metal tavanın sapı saplanırken ağır biçimde yaralanan Alman, o halde acil servisi aramayı başardı. Olay yerine kısa süre içerisinde varan hava ambulansı ile hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan adam, bu sayede hayatta kalmayı başardı.

MUCİZEVİ ŞEKİLDE ZARAR GÖRMEDİ

10 cm uzunluğundaki metal sapın adamın göz çukuruna saplanırken mucizevi şekilde gözünü ve beynini sıyırarak bunlara zarar vermediği anlaşıldı.

TÜRK DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ

Gözünde herhangi bir kayıp olmadan talihsiz kazadan kurtulmayı başaran adamın ameliyatına 2 Türk doktor da girdi. 7 gün hastanede kalan adam, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.