ÇANAKKALE/ En fazla tüketilen balık türleri arasında bulunan sardalya, en lezzetli dönemine girdi.



Balıkların çoğunun aksine, en yağlı dönemini yaz mevsiminde, özellikle haziran-ağustos döneminde yaşayan sardalya, Karadeniz'in meşhur hamsisine benzerliğiyle tanınıyor.



Pulları çok kolay temizlenebilen ve çok kısa sürede pişirilebilen balıklardan olan sardalya, değişik pişirme yöntemleriyle farklı lezzetlere bürünebiliyor.



Ege'de asma yaprağına sarılıp ızgarası yapılan, Marmara'da ise denizden çıktığı haliyle pişirilen sardalya, denizlerdeki av yasağına rağmen küçük tekneler tarafından yakalanıyor.



"Çok nefis aroması olan biz lezzet"



Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'de 17 bölgede dalyan avcılığı yapıldığını, bu nedenle kentin av sezonu dışında da balık konusunda çok zengin bir yer olduğunu söyledi.



Balığın en saf gıdalardan birisi olduğuna işaret eden Uysal, "Şu anda da özellikle bizim Gelibolu ve Çanakkale bölgesinde çok iyi tanınan bir balık türümüz var, sardalyamız. Sardalyanın en lezzetli dönemi başladı. Omega 3 zenginliği açısından da çok yararlı bir tür. Tezgahtaki sardalyamız Akdeniz ve Ege'den göç eden sardalya. Bu anlamda da o bölgelerin tüm minerallerini vücudunda barındırıp bize sağlıklı bir gıda olarak ulaştı." diye konuştu.



Uysal, sardalyanın pek çok farklı yöntemle pişirilebildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Bizim meşhur bir kebabımız var. Balık hiç temizlenmeden kendi iç yağı ve suyuyla pişiriliyor. O nedenle de bölgemizde sardalya bu şekilde anılır ve tüketilir. Çok nefis aroması olan biz lezzet verir. Bu balığı bu şekilde tükettikten sonra başka bir pişirme denemezsiniz. Tadı damağınızda kalır. Bizler bu anlamda sadece sardalya için değil diğer tüm türler için denizden gelen tüm canlılar için söylüyoruz; Balıktan uzak kalmayın, imkanınız olduğu ölçüde balık tüketin. Özellikle çocuklara ve hamile bayanlara çok daha fazla tavsiye ediyoruz."



Sardalyanın etinin çok güzel, pişirme süresinin de çok kısa olduğunu anlatan Uysal, "Bu balığı yanınızdaki bir çakmakla bile pişirip yiyebilirsiniz. Ben tezgahtaki balığı alıp aynı bu şekilde pişirip o lezzeti alabiliyorum. Hatta çok iyi temizleyip kılçıklarından ayırıp üzerine limon sıkarak çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Yeşil mevsim salatasının içinde çok güzel bir lezzet sunacaktır sizlere. Çok basit şekilde anlatacak olursak sardalya pişirmek yumurta pişirmekten daha basit aslında." dedi.



"Her mevsim farklı lezzet"



Balıkesir'in Edremit ilçesinde balıkçılık yapan Gürkan Demirağ da sardalyanın lezzetinin bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini belirtti. Demirağ, "Sardalya kimi bölgelerde şimdiden yağlanıp lezzetlenirken kimi bölgelerde ise 10-15 gün sonra yağ bağlar. İzmir bölgesinin balığı şu anda yağlı, ızgaraya geliyor ama diğer taraflarda yağlanmaya daha vakit var. 10 gün içinde de sardalya tam ızgaralık olur. Şu anda ızgara, tava her şekilde yenebilir. Kışın yemek isterseniz tavada yersiniz ancak. Çünkü ızgaraya pek gelmez kuru düşer ama yazın ızgaraya gelir. Ayrıca sardalye kılçıksız soslu olarak fileto şeklinde de yapılabilir." diye konuştu.



Balık Hali esnafından Ali Çakıroğlu da sardalyanın en lezzetli dönemine girdiğini belirtti.



"Temmuz geldi, sardalya yemenin tam zamanı." diyen Çakıroğlu, "Sardalya balığı bu ayda çok lezzetli ve yağlı olur. Hele asma yaprağıyla pişirirseniz, o taze asma yaprağının ekşiliği balığın içine işlediği zaman daha da lezzetli olur. Halkımızı bu aylarda sardalya tüketmeye davet ediyoruz." dedi.