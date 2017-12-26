Sarayköy'de Yaralı Şahin Bulundu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde inşaat işçileri tarafından yolda bulunan yaralı şahin, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Duacılı Mahallesi'nde inşaat işçileri yol üzerinde yatan yaralı bir şahin buldu.



Kuşun yaralı olduğunu gören işçiler, yaralı hayvanı Sarayköy Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerine teslim etti.



Belediye Veterineri Ayşe Özsoy tarafından muayene edilen şahinin, çarpma nedeniyle sağ kanadının zarar gördüğü anlaşıldı.



Merkezde ilk tedavisi yapılan yaralı şahin, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.



Şahin, tamamen iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.