Sarayköy'de Orman Yangını (2) - Denizli
- Orman yangınından görüntüler İtfaiye ekiplerinden görüntü Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu'nun açıklaması Yangından görüntüler Vatandaşın konuşması DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy ve Kabaağaç mahallesinde orman yangını çıktı.
- Orman yangınından görüntüler
İtfaiye ekiplerinden görüntü
Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu'nun açıklaması
Yangından görüntüler
Vatandaşın konuşması
DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy ve Kabaağaç mahallesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle iki mahalle boşaltıldı. Yangına havadan 2 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.