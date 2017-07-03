Sarayköy'de Orman Yangını (2) - Denizli

- Orman yangınından görüntüler

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu'nun açıklaması

Yangından görüntüler

Vatandaşın konuşması

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy ve Kabaağaç mahallesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle iki mahalle boşaltıldı. Yangına havadan 2 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.