Kamyon ile Çarpışan Yakıt Tankeri Patladı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yakıt tankeri ile iş makinesi taşıyan kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu yakıt tankeri patladı. Olayda 3 kişi öldü 5 kişi ise yaralandı.

YAKIT TANKERİ PATLADI

Edinilen bilgiye göre Sarayköy ilçesi İzmir karayolu, Pamukkale Üniversitesi Sarayköy Meslek Yüksekokulu Kampüsü önünde plakası alınamayan yakıt tankeri ile iş makinesi taşıyan kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yakıt tankeri patladı.



YAKIT TANKERİ 200 METRE UZAĞA FIRLADI

Patlamanın etkisiyle yakıt tankerinden yükselen alevler gökyüzünü sardı. Yakıt tankeri patlamanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre uzağa fırladı. Patlamanın gürültüsüyle ilçe halkı büyük panik yaşadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alev alan araçlar yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

İşte kaza yerinden kareler:





