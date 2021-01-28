"Saraykent Millet Bahçesi" ihale aşamasına geldi

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaptırılacak Millet Bahçesi'nin ihalesinin 11 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Ahmet Öçal, AA muhabirine, uzun süredir üzerinde çalışma yaptıkları Millet Bahçesi Projesi'nin tamamlanarak ihale aşamasına geldiğini belirtti.

Divanlı mevkisinde yapılacak Millet Bahçesi'nin TOKİ tarafından yapılacağını aktaran Öçal, "26 dönüm üzerinde uygulanan projede 544 metrekare kapalı alana sahip kıraathane, çocuk oyun alanları, yürüme parkurları, piknik alanları, kamelyalar, seyir terası, yeşil alan bulunuyor. İhalesi ise TOKİ tarafından 11 Şubat'ta yapılacak. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Millet Bahçesi Projemizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Öçal