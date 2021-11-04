Son dakika... Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM-Yılmaz OKUR SARAYBURNU Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisi 3 günlük İstanbul ziyaretinin ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

ABD Donanmasının 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' isimli komuta kontrol gemisi 3 gün önce İstanbul'a geldi. Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemi bu sabah saatlerinde limandan ayrıldı. İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemi, yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı. Savaş gemisinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. 189 metre uzunluğundaki savaş gemisinin boğaz geçişine Sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.