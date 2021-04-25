SARAYBOSNA - RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bosna Hersek'te iftar sofralarının vazgeçilmezi bu ramazanda da somun oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SARAYBOSNA - RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bosna Hersek'te iftar sofralarının vazgeçilmezi bu ramazanda da somun oldu

Anadolu Ajansı / Denis Zuberi - Haberler | Güncel

Balkan ülkesi Bosna Hersek'e özgü ramazan pidesi somun, bu ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'e özgü ramazan pidesi somun, bu ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Başkent Saraybosna ve Mostar'daki fırınlarda pişen somunun kokusu iftar öncesi her yeri sararken, uzun somun kuyrukları da Bosna Hersek'teki ramazan ruhunun olmazsa olmazları arasında sayılıyor.

Saraybosna'daki tarihi Başçarşı dışında kentin daha modern semtlerinden Otoka'da 9 yıldır "Nafaka" isimli fırını işleten Elvis Trtic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başçarşı dışında başka bir konumda ilk kez somun pişiren fırın olduklarını söyledi.

Somunun diğer hamur işlerinden farklı olduğunu anlatan Trtic, Osmanlı'dan kalma somun tarifinin 500 yıllık olduğunu vurguladı.

Trtic, somunun ilk kez Gazi Hüsrev Bey'in talebi üzerine Somun soyadlı biri tarafından yapıldığını söyleyerek "İşin sırrı hamurun olabildiğince ince olmasında. Öyle gizli bir tarifi yok. İşin sırrı sevgiyle yapılmasında." dedi.

Ramazan ayının vazgeçilmezi somunu sadece Müslümanların almadığını ifade eden Trtic, "Oruç tutanı, tutmayanı, Müslüman olanı, olmayanı herkes bu ramazan geleneğini yaşatıyor. İftarın yaklaştığını nasıl mı anlarsınız? Fırının önündeki kuyruk uzamışsa iftar vakti yakın demektir." diye konuştu.

Trtic, askıda somun geleneğinin de devam ettiğini belirterek bunun sadece ramazan ayında değil askıda ekmek olarak tüm yıl devam ettiğini sözlerine ekledi.

Mostar'da Fehmi'nin somunları meşhur

Ülkenin güneyindeki Mostar kentinde ise Fehmi'nin somunlarının kokusu yaklaşan iftar vaktinin en lezzetli habercisi.

Kosova'dan Mostar'a göç eden Fehmi Topali, somunlarının kentte oldukça popüler olduğunu ifade ederek "Mostar'da daha önce böyle somun yoktu. Yarım asırdır devam eden bu ramazan geleneği hiç bozulmadan günümüze ulaştı. Bizler de devam ettirebildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Somunun Bosna Hersek'te ramazanlarda özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Topali, somunun ramazan dışında özellikle köfte yapılan restoranlarda kullanıldığını ifade etti.

Topali, insanların yaptığı somunu almak için özellikle Mostar'a geldiğini belirterek "Müslüman olmayan arkadaşlarım var. Ramazanda iftarı somunla yapmanın mutluluğunu onlar da hissediyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının insanlar arasındaki bağları ve sevgiyi güçlendirdiğini anlatan Topali, Mostar'ı sevdiğini ve buradan ayrılmayı düşünmediğini kaydetti.

SARAYBOSNA - RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bosna Hersek'te iftar sofralarının vazgeçilmezi bu ramazanda da somun oldu
SARAYBOSNA - RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bosna Hersek'te iftar sofralarının vazgeçilmezi bu ramazanda da somun oldu
SARAYBOSNA - RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bosna Hersek'te iftar sofralarının vazgeçilmezi bu ramazanda da somun oldu
SARAYBOSNA - RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bosna Hersek'te iftar sofralarının vazgeçilmezi bu ramazanda da somun oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi

İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Adnan Menderes Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Seren Serengil Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SARAYBOSNA - RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bosna Hersek'te iftar sofralarının vazgeçilmezi bu ramazanda da somun oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 13:11:02. #1.16#

title