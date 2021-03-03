Son dakika haberi... SARAYBOSNA - Salgın döneminde de Türkçeye ilgi devam ediyor
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Son dakika haberi... SARAYBOSNA - Salgın döneminde de Türkçeye ilgi devam ediyor

03.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:04

Son dakika gündem haberine göre Bosna Hersek'te 2009'dan bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkçe kurslarına ilgi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da sürüyor.

Bosna Hersek'te 2009'dan bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkçe kurslarına ilgi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da sürüyor.

Saraybosna YEE tarafından salgın tedbirlerine uyularak fiziki ve çevrim içi ortamlarda verilen Türkçe kurslarına yeni dönemde 300'e yakın öğrenci katılıyor.

AA muhabirine yeni başlayan Türkçe kursları hakkında bilgi veren Saraybosna YEE Tercihim Türkçe Projesi Sorumlusu Ersin Akbulut, 2020'de başlayan salgın süreciyle birlikte düzenledikleri kursların çevrim içi olarak devam ettiğini belirterek, bu yıl ise Saraybosna hükümetinin aldığı kararlar çerçevesinde yeniden dersliklerde eğitime başladıklarını aktardı.

Fiziki ortamdaki Türkçe kurslarına yaklaşık 240 öğrencinin katıldığını söyleyen Akbulut, fiziki ortamdaki derslere katılamayanlar için açtıkları çevrim içi kurslara da farklı şehirlerden 60 öğrencinin katıldığını dile getirdi.

Bosna Hersek'te salgın süreci ile birlikte devlet okullarındaki derslerin de çevrim içi yapıldığını anımsatan Akbulut, devlet okullarında da yaklaşık 8 bin öğrencinin ikinci ya da üçüncü yabancı dil olarak Türkçeyi tercih ettiğini söyledi.

Enstitünün verdiği Türkçe kurslarına olduğu gibi, "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında devlet okullarında seçmeli ders olarak Türkçenin tercih edilmesine de ilginin her yıl arttığını kaydeden Akbulut, "Türkiye'nin bu bölgeye yatırımları ve ilgisi arttıkça, Türkçe kurslarına ve devlet okullarında Türkçeye ilgi de her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akbulut, Bosna Hersek'te bir yıldır devam eden salgına rağmen Türkçeye ilginin azalmadığını, hatta arttığını vurgulayarak, "Şöyle bir örnek vereyim; 2021'in Ocak ayında ücretsiz olarak Tanıtım Türkçesi dersleri açtık ve derslere tam 600 kayıt aldık." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... SARAYBOSNA - Salgın döneminde de Türkçeye ilgi devam ediyor
Son dakika haberi... SARAYBOSNA - Salgın döneminde de Türkçeye ilgi devam ediyor
Son dakika haberi... SARAYBOSNA - Salgın döneminde de Türkçeye ilgi devam ediyor
Son dakika haberi... SARAYBOSNA - Salgın döneminde de Türkçeye ilgi devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elman Omic

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