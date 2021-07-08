Saraybosna Belediye Başkanı Karic'ten İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Sarıyer Beyaz Köşk'te gerçekleşen ziyarette Karic, İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu, ziyaretin sadece kendisi için değil, bütün Bosna Hersekliler için önemli olduğunu ifade etti.

Saraybosnalıların, İstanbul'a karşı çok özel duygular beslediğini dile getiren Karic, göreve geldikten sonra ziyaret ettikleri ilk kardeş şehrin İstanbul olduğunu kaydetti.

Saraybosna ve İstanbul için ortaklaşa güzel şeyler yapmanın zamanı geldiğini belirten Karic, Osmanlı döneminden kalma Beyaz Tabya Kalesi'nin restoranını birlikte yapma talebini iletti.

Karic'i seçim başarısından dolayı tebrik eden İmamoğlu, sosyal demokrat duygulara sahip olduklarını ve bu duygular içerisindeki kişilerin, şehir ile doğa kavramları üzerinden çok ortak proje geliştirebileceğini kaydetti.

Beyaz Tabya Kalesi restorasyonu ile ilgili bahsedilen süreci arkadaşlarından dinleyeceğini ifade eden İmamoğlu, nasıl bir aksiyon almaları gerektiğine hızlıca karar vereceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı