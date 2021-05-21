Saray Kaymakamı Ataman, sınır kapısında incelemelerde bulundu
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Saray Kaymakamı Ataman, sınır kapısında incelemelerde bulundu

Saray Kaymakamı Ataman, sınır kapısında incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

İran sınırlarında inşaat çalışmaları devam eden Razi Sınır Kapısı'na da geçen Ataman, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ataman, çalışmaların tamamlanmasıyla, sınır kapısının bölge ticaretine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Saray Kaymakamı Ataman, sınır kapısında incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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