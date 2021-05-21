Saray Kaymakamı Ataman, sınır kapısında incelemelerde bulundu

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

İran sınırlarında inşaat çalışmaları devam eden Razi Sınır Kapısı'na da geçen Ataman, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ataman, çalışmaların tamamlanmasıyla, sınır kapısının bölge ticaretine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı