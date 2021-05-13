Şarampole yuvarlanan otomobildeki ağabey ile kardeşi ölüm ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şarampole yuvarlanan otomobildeki ağabey ile kardeşi ölüm ayırdı

Şarampole yuvarlanan otomobildeki ağabey ile kardeşi ölüm ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Karaoğlu (21) yaşamını yitirdi, kardeşi Fetih Karaoğlu (15) ise ağır yaralandı.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Karaoğlu (21) yaşamını yitirdi, kardeşi Fetih Karaoğlu (15) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Ömerhacılı mevkiinde meydana geldi. Oğuzhan Karaoğlu yönetimindeki 38 AC 020 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Otomobil yaklaşık 500 metre sürüklenirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Oğuzhan Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan kardeşi Fetih Karaoğlu ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan Karaoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından  otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil tamircisi olduğu öğrenilen Karaoğlu'nun Özvatan ilçesinde bulunan müşterisine araç parçası götürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şarampole yuvarlanan otomobildeki ağabey ile kardeşi ölüm ayırdı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki ağabey ile kardeşi ölüm ayırdı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki ağabey ile kardeşi ölüm ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beren Saat Seda Sayan Özcan Deniz
Spor Diego Mete Kalkavan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şarampole yuvarlanan otomobildeki ağabey ile kardeşi ölüm ayırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 00:35:29. #1.15#

title