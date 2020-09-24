Şarampole devrilerek hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
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Şarampole devrilerek hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

24.09.2020 01:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 01:04
Şarampole devrilerek hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Bolu'da D-100 kara yolunda, bir başka otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen ve hurdaya dönen araçta bulunan çift, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bolu'da D-100 kara yolunda, bir başka otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen ve hurdaya dönen araçta bulunan çift, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden İlhan A. yönetimindeki 14 AN 007 plakalı otomobil, Bolu Organize Sanayi Bölgesi mevkinde önünde seyreden Ramazan Karaman (59) idaresindeki 14 EV 834 plakalı otomobile çarptı.

Ramazan Karaman'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilerek takla attı.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Emine Karaman (59) otomobilden kendi imkanları ile çıktı.

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Ramazan ve Emine Karaman, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

İlhan A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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