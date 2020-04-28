Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
28.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:04
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Süleyman Aydın idaresindeki 03 LG 873 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Aydın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA