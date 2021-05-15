Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Musa Şen (25), yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Musa Şen (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram ziyareti için ailesini ziyarete gelen Musa Şen, motosikletiyle gezintiye çıktı. Mahalle çıkışına Şen'in kontrolünden çıkan motosiklet, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Musa Şen'in cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Pınar Altuğ Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 11:38:11. #1.16#

title