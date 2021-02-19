Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

19.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:15
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Harmancık Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Işık'ın kullandığı 43 PN 610 plakalı kamyon, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Işık, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İŞLEYEN

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